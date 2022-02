Stand: 09.02.2022 21:16 Uhr BBL: Baskets Oldenburg siegen in Frankfurt

Die Baskets Oldenburg befinden sich im Tabellenkeller der Basketball-Bundesliga (BBL) weiter im Aufwind. Am Mittwochabend setzten sich die Niedersachsen in Frankfurt mit 110:103 (61:50) durch. Durch ihren zweiten Sieg in den jüngsten drei Spielen bleiben sie zwar Liga-Schlusslicht, schlossen aber nach Pluspunkten nun zum rettenden Ufer auf. Allerdings haben sie auch zwei Partien mehr bestritten. Beste Werfer der Oldenburger waren Max Heidegger (27 Punkte) und Michael Michalak (23). | 09.02.2022 21:16