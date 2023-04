Stand: 15.04.2023 20:28 Uhr BBL: Baskets Oldenburg siegen dank starkem Schlussspurt

Die Baskets Oldenburg haben einen weiteren Schritt in Richtung Play-offs der Basketball-Bundesliga gemacht. Die Niedersachsen setzten sich am Samstagabend bei den Niners Chemnitz mit 91:89 (47:50) durch. Dabei schienen sich die Sachsen im letzten Viertel bereits entscheidend abgesetzt zu haben. Aber Oldenburg siegte dank eines starken Schlussspurts und festigte damit Tabellenrang vier. Die BG Göttingen auf Rang fünf kann am Abend noch im BBL-Spiel gegen die Riesen Ludwigsburg nachlegen. Überblick | 15.04.2023 20:15