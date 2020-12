Stand: 04.12.2020 22:28 Uhr BBL: Baskets Oldenburg siegen, BG Göttingen verliert

Basketball-Bundesligist Baskets Oldenburg ist am Freitagabend in eigener Arena ohne große Mühe zum Pflichtsieg gekommen. Die Niedersachsen gewannen mit 119:73 (60:37) gegen Aufsteiger Niners Chemnitz und weisen nach dem vierten Spieltag nun 6:2 Punkte vor. Die BG Göttingen hingegen kassierte die zweite Saisonniederlage - 77:89 (29:48) in Crailsheim. Ergebnisse und Tabelle | 04.12.2020 22:30