BBL: Baskets Oldenburg schlagen die Löwen Braunschweig

Die Baskets Oldenburg haben in der Basketball Bundesliga (BBL) einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Das Team von Headcoach Ingo Freyer setzte sich am Sonnabend im Niedersachsenduell mit den Löwen Braunschweig 90:76 (46:44) durch und schob sich in der Tabelle am Landesrivalen vorbei auf Rang 14. Zehn Punkte trennen die Baskets nun von einem Abstiegsplatz, die Löwen haben bei zwei Spielen weniger einen Puffer von acht Zählern. Beste Werfer der Partie waren vor 5.147 Zuschauern Oldenburgs Tai Odiase (20 Punkte) und Braunschweigs Martin Peterka (18). | 09.04.2022 22:26