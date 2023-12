Stand: 06.12.2023 18:14 Uhr BBL: Baskets Oldenburg lösen Vertrag mit US-Basketballer Foster auf

Nach knapp einem halben Jahr gehen der Basketball-Bundesligist Baskets Oldenburg und der US-Amerikaner Kyle Foster schon wieder getrennte Wege. Im gegenseitigen Einvernehmen haben der Verein und der Shooting Guard den Vertrag aufgelöst, wie es am Mittwochabend in der Vereinsmitteilung hieß. Foster schließt sich dem serbischen Club FMP Belgrad an. | 05.12.2023 18:12