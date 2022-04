Stand: 23.04.2022 20:10 Uhr BBL: Baskets Oldenburg feiern Klassenerhalt

Die Baskets Oldenburg haben sich in der Basketball-Bundesliga (BBL) vorzeitig den Klassenerhalt gesichert. Die Norddeutschen siegten am Samstagabend bei den Academics Heidelberg dank einer starken Schlussphase mit 95:90 (48:46) und weisen nach dem 32. Spieltag nun 24:40 Punkte vor. Oldenburg hat zwölf Zähler mehr auf dem Konto als die Gießen 46ers, die drei Spiele weniger ausgetragen haben. Am Abend gastieren die Löwen Braunschweig noch in Chemnitz. Ergebnisse und Tabelle | 23.04.2022 20:10