Stand: 13.03.2022 17:41 Uhr BBL: Baskets Oldenburg bezwingen Niners Chemnitz

Die Baskets Oldenburg haben im Kampf um den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga (BBL) einen wichtigen Erfolg gefeiert. Die Niedersachsen bezwangen am Sonntagnachmittag die Niners Chemnitz mit 92:87 (38:47) und bleiben damit Tabellen-15. vor Würzburg, das am Sonnabend die Merlins Crailsheim 91:74 geschlagen hatte. Erfolgreichster Schütze für Oldenburg Phil Pressey mit 20 Punkten. Für Chemnitz traf Isiaha Mike (24 Zähler) am häufigsten. Ergebnisse und Tabelle BBL | 13.03.2022 17:40