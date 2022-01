Stand: 21.01.2022 21:11 Uhr BBL: Basketball Löwen Braunschweig verlieren in Bayreuth

Die Basketball Löwen Braunschweig haben ihr Bundesliga-Spiel in Bayreuth knapp verloren. Die Niedersachsen unterlagen am Freitagabend nach sehr starker erster Hälfte mit 92:94 (52:43). Statt selbst dichter an die Play.off-Ränge heranzurücken, verloren die Löwen vor leeren Rängen den Anschluss an die Bayern, die nun selbst in der Tabelle nach vorn gerückt sind. Erfolgreichste Braunschweiger Werfer waren Martin Peterka mit 22 und Tookie Brown mit 19 Punkten. | 21.01.2022 21:10