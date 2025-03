Stand: 16.03.2025 17:18 Uhr BBL: BG Göttingen verpasst in Heidelberg zweiten Saisonsieg

Das abgeschlagene Tabellenschlusslicht BG Göttingen hat den zweiten Saisonsieg in der Basketball-Bundesliga knapp verpasst. Die Niedersachsen durften am Sonntag in der Auswärtspartie bei den Academics Heidelberg lange auf einen Erfolg hoffen, verloren die Partie am Ende jedoch knapp mit 86:93 (46:46). Tra Holder war mit 18 Punkten erfolgreichster Schütze für die "Veilchen". Ergebnisse und Tabelle | 16.03.2025 17:20