Stand: 08.01.2023 17:12 Uhr BBL: BG Göttingen verliert in Frankfurt

Der BG Göttingen ist in der Basketball-Bundesliga (BBL) der Auftakt zu einer Serie von vier Auswärtsspielen in Folge missglückt. Die "Veilchen" unterlagen am 14. Spieltag in Frankfurt mit 75:78 (39:39). Das Team von BG-Headcoach Roel Moors belegt trotz der Niederlage in der Main-Metropole weiterhin einen Play-off-Rang. Weiter geht es für die Niedersachsen in der BBL mit Spielen in Hamburg (15. Januar), in München (29. Januar) und in Bamberg (5. Februar). Ergebnisse und Tabelle | 08.01.2023 16:54