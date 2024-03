Stand: 13.03.2024 21:48 Uhr BBL: BG Göttingen verliert bei den Würzburg Baskets

Die BG Göttingen hat am Mittwochabend in einer Nachholpartie der Basketball-Bundesliga (BBL) eine Überraschung verpasst. Die Niedersachsen unterlagen bei den Würzburg Baskets mit 60:85 (26:36). Karlis Silins war mit 15 Punkten erfolgreichster Schütze für die "Veilchen". Für Würzburg, das durch den Erfolg Platz vier untermauerte, traf Maximilian Ugrai am häufigsten (17 Zähler). Ergebnisse und Tabelle | 13.03.2024 21:48