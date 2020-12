Stand: 12.12.2020 20:11 Uhr BBL: BG Göttingen unterliegt Weißenfels

Die BG Göttingen hat in der Basketball-Bundesliga (BBL) am Samstagabend einen herben Rückschlag erlitten. Die Niedersachsen mussten sich am sechsten Spieltag zu Hause dem MBC Weißenfels mit 85:93 (37:48) geschlagen geben. In der Tabelle nehmen die Göttinger mit 4:8 Punkten einen Platz im Mittelfeld ein. Bereits am Freitagabend hatte Rasta Vechta seine sechste Niederlage im sechsten Spiel erlitten. Gegen die Baskets Bonn unterlagen die Niedersachsen mit 69:80 (43:40). Ergebnisse und Tabelle | 12.12.2020 20:10