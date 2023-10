Stand: 30.10.2023 20:57 Uhr BBL: BG Göttingen unterliegt Alba Berlin deutlich

Die Basketballer der BG Göttingen haben am Montagabend in der Bundesliga gegen Alba Berlin eine deutliche 77:114 (39:56)-Pleite kassiert. Eine schwache Leistung im ersten Viertel, das mit 14:39 verloren ging, brachte die Niedersachsen beinahe schon um alle Siegchancen. Zwar konnten die "Veilchen" Abschnitt zwei für sich entscheiden (25:17) und im dritten Durchgang (24:29) den "Albatrossen" gut Paroli bieten. In den letzten zehn Minuten waren die Berliner dann jedoch wieder deutlich überlegen (29:14). Wegen technischer Probleme musste die Partie kurz vor der Halbzeit für fast 30 Minuten unterbrochen werden.