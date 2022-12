Stand: 10.12.2022 20:14 Uhr BBL: BG Göttingen und Löwen Braunschweig verlieren

Die BG Göttingen hat am neunten Spieltag der Basketball-Bundesliga (BBL) eine Überraschung deutlich verpasst. Bei den Riesen Ludwigsburg unterlagen die "Veilchen" am Sonnabend mit 76:90 (37:40). Die Niedersachsen stehen aktuell aber noch auf einem Play-off-Rang. Bester Werfer bei den Niedersachsen war Mark Smith mit 27 Punkten. Eine Niederlage kassierten auch die Löwen Braunschweig. Sie unterlagen mit 79:95 (45:41) in Heidelberg. Ergebnisse und Tabelle | 10.12.2022 22:30