Stand: 27.03.2022 18:20 Uhr BBL: BG Göttingen und Löwen Braunschweig verlieren

Die BG Göttingen hat am Sonntag im Kampf um einen Play-off-Platz in der Basketball Bundesliga (BBL) einen Rückschlag erlitten. Die Niedersachsen mussten sich in eigener Arena den Gästen aus Würzburg überraschend mit 76:89 (39:57) geschlagen geben. Nach dem 27. Spieltag nimmt Göttingen mit 28:22 Punkten den siebten Tabellenplatz ein. Der Vorsprung auf den mit drei Spielen im Rückstand stehenden Tabellenneunten Merlins Crailsheim beträgt vier Zähler. Die ersatzgeschwächten Löwen Braunschweig unterlagen bei den Riesen Ludwigsburg mit 72:90 (32:40). | 27.03.2022 19:54