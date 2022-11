Stand: 24.11.2022 11:11 Uhr BBL: BG Göttingen und Hamburg Towers tauschen Partien

Die Basketball-Bundesligisten BG Göttingen und Hamburg Towers haben ihre Partien in der BBL getauscht. Wegen einer Kampfmittelräumung können die Niedersachsen zwischen Januar und Ende März keine Spiele in ihrer heimischen Arena austragen. Daher treten sie in der Hinrunde nun zuerst in Hamburg an - die Partie in der Inselparkhalle ist für den 15. Januar (15 Uhr ) terminiert. Das Rückspiel in Göttingen findet am 4. April (19 Uhr) statt. | 24.11.2022 11:10