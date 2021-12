Stand: 04.12.2021 20:42 Uhr BBL: BG Göttingen siegt in Heidelberg klar

Die Basketballer der BG Göttingen haben in ihrem achten Bundesliga-Spiel ihren fünften Sieg gefeiert. Die Niedersachsen setzten sich am Samstagabend mit 96:80 (55:34) bei den Academics Heidelberg durch. Dadurch verbesserte sich die Mannschaft von Roel Moors zumindest vorerst auf den achten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt. Bester BG-Werfer war Jake Toolson mit 19 Punkten. Ergebnisse und Tabelle | 04.12.2021 20:37