Stand: 29.12.2022 20:52 Uhr BBL: BG Göttingen siegt in Bayreuth

Die BG Göttingen hat in der Basketball Bundesliga (BBL) einen Platz in den Play-off-Rängen gefestigt. Am Donnerstagabend siegten die Niedersachsen in Bayreuth mit 95:73 (53:33). Mark Smith war mit 19 Punkten bester Werfer der "Veilchen", die als Tabellensechster punktgleich mit den vor ihnen liegenden Baskets Oldenburg sind. | 29.12.2022 20:52