Stand: 27.03.2022 18:20 Uhr BBL: BG Göttingen patzt zu Hause gegen Würzburg

Die BG Göttingen hat am Sonntag im Kampf um einen Play-off-Platz in der Basketball Bundesliga (BBL) einen Rückschlag erlitten. Die Niedersachsen mussten sich in eigener Arena den Gästen aus Würzburg überraschend mit 76:89 (39:57) geschlagen geben. Nach dem 27. Spieltag nimmt Göttingen mit 28:22 Punkten den siebten Tabellenplatz ein. Der Vorsprung auf den Tabellenneunten Merlins Crailsheim beträgt vier Zähler. Allerdings ist der Konkurrent noch mit drei Partien im Rückstand. | 27.03.2022 17:18