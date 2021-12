Stand: 30.12.2021 20:02 Uhr BBL: BG Göttingen klettert auf Rang drei

Die BG Göttingen hat das Verfolgerduell der Basketball-Bundesliga gewonnen und eine schwarze Serie beendet. Die Niedersachsen siegten in Ulm in letzter Sekunde mit 88:86 (43:39) und kletterten auf Rang drei. Göttingen hatte zuletzt 14 Begegnungen in Folge gegen Ulm verloren, den zuvor letzten Sieg hatte es im Oktober 2014 gegeben. Ein Korbleger von Kamar Baldwin mit der Schlusssirene sorgte für den fünften Sieg in Folge der Göttinger. Eine längere Serie kann in der Bundesliga derzeit nur Tabellenführer Bonn (neun Siege) vorweisen. | 30.12.2021 20:01