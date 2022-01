Stand: 08.01.2022 20:04 Uhr BBL: BG Göttingen gewinnt in Gießen

Die BG Göttingen hat in der Basketball Bundesliga (BBL) zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge gewannen die Niedersachsen am Samstagabend bei den Giessen 46ers mit 87:76 (45:40). Kamar Baldwin war mit 31 Punkten überragender Spieler der Göttinger, die in der BBL-Tabelle wieder auf den vierten Platz kletterten. | 08.01.2021 20:04