Stand: 05.10.2022 21:09 Uhr BBL: BG Göttingen feiert Auftaktsieg in Ulm

Die BG Göttingen ist mit einem Sieg in die neue Saison der Basketball-Bundesliga (BBL) gestartet. Die Niedersachsen setzten sich am Mittwoch bei Ulm mit 93:84 (51:47) durch. Mark Smith (28) und Harald Frey (18) waren die besten Schützen der BG, auf Ulmer Seite traf Devin Robinson (18) am besten. Zudem gab Göttingen bekannt, dass Tazé Moore nicht mehr für die BG auflaufen wird. Der 24-Jährige habe aus persönlichen Gründen um eine Auflösung seines Vertrages gebeten. Moore wolle in die USA zurückkehren. BBL-Ergebnisse | 05.10.2022 21:01