Stand: 22.09.2020 14:43 Uhr

BBL: BG Göttingen bestreitet Eröffnungsspiel

Vize-Meister MHP Riesen Ludwigsburg und die BG Göttingen eröffnen die neue Saison in der Basketball-Bundesliga. Beide Teams stehen sich am 6. November um 20.30 Uhr in der MHP Arena gegenüber. Rasta Vechta muss am ersten Spieltag zu Bayern München, die Hamburg Towers empfangen Bamberg. Die Löwen Braunschweig treffen zu Hause auf den Nordkonkurrenten Baskets Oldenburg. Die Hauptrunde endet am 8. Mai 2021 mit dem 34. Spieltag. Bereits drei Tage später sollen die Play-offs beginnen, die bis zum 13. Juni terminiert sind. | 22.09.2020 14:44