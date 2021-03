Stand: 21.03.2021 18:09 Uhr BBL: BG Göttingen behält gegen Bonn die Nerven

Die BG Göttingen hat in der Basketball-Bundesliga einen hart umkämpften Sieg errungen. Die Niedersachsen behielten gegen Bonn in der Verlängerung die Nerven und gewannen mit 102:99 (29:31, 16:19, 22:20, 20:17, 15:12). Durch den Erfolg zog Göttingen mit den Bonnern in der Tabelle nach Punkten gleich und baute den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auf vier Siege aus. Bester Werfer der Gastgeber war Rihards Lomazs mit 38 Punkten. Ergebnisse | 22.03.2021 18:05