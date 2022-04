Stand: 28.04.2022 19:48 Uhr BBL-Awards: Hollatz von den Towers bester Nachwuchsspieler

Der beste Nachwuchsspieler in der Basketball Bundesliga (BBL) spielt bei den Hamburg Towers. Justus Hollatz wurde am Donnerstagabend bei den BBL-Award für die U22-Spieler ausgezeichnet. Der 21 Jahre alte Point Guard der Hamburger, für den es die zweite Auszeichnung in Folge ist, erhielt 26,9 Prozent aller Stimmen. Das Towers-Eigengewächs träumt von der NBA. | 28.04.2022 19:43