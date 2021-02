Stand: 18.02.2021 16:21 Uhr BBL: Ausgefallene Spiele der Löwen Braunschweig neu angesetzt

Die Basketball-Bundesliga (BBL) hat die drei zuletzt ausgefallenen Spiele der Löwen Braunschweig neu angesetzt. Die Niedersachsen, die bereits zweimal in Corona-Quarantäne waren, treffen am 17. März (19 Uhr) in eigener Halle auf die Hamburg Towers. Nur drei Tage später wird es in der Hansestadt zum erneuten Aufeinandertreffen mit den Towers kommen. Am 24. März (19 Uhr) reisen die Löwen zum Aufsteiger aus Chemnitz, eine Woche später am 31. März (19 Uhr) empfängt Braunschweig die Baskets Bonn. Ergebnisse/Tabelle | 18.02.2021 16:20