Stand: 25.06.2022 13:35 Uhr B-Juniorinnen des HSV feiern deutsche Meisterschaft

Die Fußball-B-Juniorinnen des Hamburger SV haben zum ersten Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Das Team von Trainer Niels Quante setzte sich am Sonntag im Finale in Hamburg mit 2:1 (2:0) gegen Eintracht Frankfurt durch. Lisa Baum (12.) und Helena Gavrilovic (24.) schossen den HSV mit 2:0 in Führung. Für den Meister der Südstaffel reichte es vor 1.000 Zuschauenden im Stadion Hoheluft durch Katharina Rust (58.) nur noch zum Anschlusstreffer. | 25.06.2022 13:17