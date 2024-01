Stand: 19.01.2024 08:11 Uhr Australian Open: Zverev gegen Michelsen in der Night Session

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev bestreitet sein Drittrundenspiel bei den Australian Open gegen den Amerikaner Alex Michelsen an diesem Samstag in der Night Session. Die Veranstalter setzten die Begegnung etwas überraschend als zweite Partie nach 9 Uhr (MEZ) in der Rod-Laver-Arena an. Für die deutschen Tennisfans ist das eine gute Nachricht, müssen sie doch nicht mitten in der Nacht aufstehen, um den Olympiasieger spielen zu sehen. Zuvor spielen im größten Stadion im Melbourne Park die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek und die Tschechin Linda Noskova gegeneinander. | 19.01.2022 08:12