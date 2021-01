Stand: 11.01.2021 20:43 Uhr Australian Open: Mischa Zverev scheitert in der Qualifikation

Tennisprofi Mischa Zverev ist in der Qualifikation für die Australian Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der Hamburger und ältere Bruder von Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev verlor in Doha gegen den Italiener Gian Marco Moroni mit 6:4, 3:6, 0:6. | 11.01.2020 20:43