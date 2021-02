Stand: 03.02.2021 16:13 Uhr Australian Open: Corona-Fall in Kerbers Hotel - Spiele abgesagt

Corona-Alarm vor den Australian Open: Nach einem Infektionsfall eines Mitarbeiters des Grand Hyatt Hotels in Melbourne, einem Spielerhotel des Grand-Slam-Turniers, mussten sich die betroffenen Teilnehmer, Offiziellen und Mitarbeiter kurzfristig in häusliche Isolation begeben. 500 bis 600 Personen sind betroffen. Auch Angelique Kerber ist in diesem Hotel untergebracht. Ob sich die 33 Jahre alte Kielerin in Isolation begeben musste, ist noch nicht bekannt. Bei den sechs laufenden Turnieren im Melbourne Park wird es am Donnerstag deshalb keine Spiele geben. | 03.02.2021 16:11