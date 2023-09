Stand: 24.09.2023 10:00 Uhr Ausschreitungen nach Fußballspielen in Bremen und Hamburg

Nach dem Fußball-Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Köln (2:1) ist es am Samstagabend am Bremer Hauptbahnhof zu Ausschreitungen gekommen. Es gab Auseinandersetzungen der Polizei mit Kölner Problemfans, Polizeiangaben zufolge wurden mehrere Personen leicht verletzt. Krawalle gab es auch nach dem Zweitligaspiel zwischen dem FC St. Pauli und Schalke 04 (3:1). Es wurden vier Ordner verletzt. Schalker Problemfans hatten versucht, in den angrenzenden Fanblock der Gastgeber zu gelangen. Auch außerhalb des Stadions setzten sich die Auseinandersetzungen fort, über die Anzahl der Festnahmen gab es zunächst keine Angaben. | 23.09.2023 10:01