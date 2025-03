Stand: 08.03.2025 10:50 Uhr Aus für Zverev und Lys in Indian Wells

Tennis-Profi Alexander Zverev läuft weiter seiner Form hinterher. Der Hamburger verlor als topgesetzter Spieler beim Turnier in Indian Wells bereits in der zweiten Runde mit 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7) gegen den Niederländer Tallon Griekspoor. "Am Ende des Tages spiele ich einfach kein gutes Tennis gerade. So einfach ist das", sagte Zverev. Eva Lys aus Hamburg unterlag Caroline Dolehide aus den USA 6:7 (3:7), 4:6. | 08.03.2025 10:00