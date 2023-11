Stand: 25.11.2023 10:26 Uhr Aus beim neuen NBA-Turnier für Schröder und Toronto

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat trotz eines Erfolgs mit den Toronto Raptors die nächste Runde im sogenannten In-Season-Tournament verpasst. Die Kanadier gewannen am Freitag (Ortszeit) in der nordamerikanischen Profiliga NBA zwar gegen die Chicago Bulls mit 121:108, haben aber mit einem Erfolg und zwei Niederlagen keine Chance mehr auf das Weiterkommen in dem neu geschaffenen Turnier-Modus. Der gut aufgelegte gebürtige Braunschweiger kam auf 17 Punkte und fünf Assists. | 25.11.2023 10:25