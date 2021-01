Stand: 31.01.2021 10:13 Uhr Auftaktsieg für Barthel in Melbourne

Mona Barthel (Neumünster) hat den deutschen Tennisprofis in Australien den ersten Sieg beschert. Die 30-Jährige setzte sich bei den Yarra Valley Classic gegen die Australierin Kimberly Birrell mit 7:5, 6:3 durch. Barthel war in der Vergangenheit durch einige Verletzungen zurückgeworfen worden und ist aktuell die Nummer 126 der Welt und trifft nun auf Jessica Pegula aus den USA. Das WTA-Turnier ist eines von drei Vorbereitungsevents bei den Damen auf die am 8. Februar beginnenden Australian Open. Die Männer starten am Dienstag mit dem ATP Cup in den Spielbetrieb. Mit dabei ist dann auch der Hamburger Alexander Zverev. | 31.01.2021 10:10