Stand: 18.05.2025 15:30 Uhr Aufstiegsspiele: TSV Havelse trifft auf Lok Leipzig

Die Fußballer des TSV Havelse bekommen es in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga mit dem 1. FC Lok Leipzig zu tun. Die Sachsen sicherten sich am Sonntag zum zweiten Mal nach 2020 den Meistertitel in der Regionalliga Nordost. Durch ein 4:2 (2:1) beim FC Rot-Weiß Erfurt sicherten sich die Schützlinge von Trainer Jochen Seitz am letzten Spieltag das Recht, am 28. Mai und am 1. Juni gegen Nord-Meister TSV Havelse zu spielen. Die erste Begegnung findet in Leipzig statt. | 18.05.2025 15:15