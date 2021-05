Stand: 29.05.2021 16:39 Uhr Aufstiegsspiele: Havelse tritt auf Schweinfurt

Im Kampf um den Aufstieg in die Dritte Liga steht der Gegner des TSV Havelse nun fest. Der Vertreter der Regionalliga Nord trifft am 12. und 19. Juni in den Aufstiegsspielen auf den 1. FC Schweinfurt 05. Die Mannschaft von Trainer Tobias Strobl sicherte sich am Sonnabend vor 500 Zuschauern durch ein 4:0 (2:0) im Rückspiel bei der SpVgg Bayreuth die Chance auf den Sprung nach oben. Das Hinspiel hatte der Vertreter der Regionalliga Bayern bereits mit 2:1 gewonnen. | 29.05.2021 16:39