Stand: 20.04.2021 21:38 Uhr Aufstiegsrunde: Rostock Seawolves mit erstem Sieg

Die Rostock Seawolves haben die Chance auf den Sprung in die Basketball-Bundesliga gewahrt. In der Aufstiegsrunde gelang der Mannschaft von Trainer Dirk Bauermann am Dienstag ein 78:66 (36:32)-Erfolg gegen die Artland Dragons und damit im zweiten Gruppenspiel der erste Sieg. Die beiden Topteams der Vierer-Staffeln steigen in die BBL auf. Bester Seawolves-Werfer war Trevor Marquese Lacey mit 18 Punkten. | 20.04.2021 21:35