Stand: 02.07.2022 13:07 Uhr Auffarth Zweite beim CHIO in Aachen

Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung (Horb) und Ex-Weltmeisterin Sandra Auffarth (Ganderkesee) haben beim CHIO in Aachen für einen deutschen Doppelsieg in der Vielseitigkeit gesorgt. Jung lag mit seinem Spitzenpferd Chipmunk sechs Punkte vor Auffarth mit Viamant du Matz und dem dreimaligen Mannschafts-Olympiasieger Andrew Hoy (Australien) mit Vassily de Lassos. In der Mannschaftswertung wurde Deutschland mit deutlichem Rückstand auf Vorjahressieger Großbritannien Zweiter. | 02.07.2022 13:06