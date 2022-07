Stand: 27.07.2022 16:11 Uhr Aufbauspieler Loesing verlässt Rostock Seawolves

Die Wege von Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves und Aufbauspieler Brad Loesing trennen sich. Das gab der BBL-Aufsteiger am Mittwoch bekannt. In der Vorbereitung auf die Premieren-Saison in der Bundesliga wollen die Seawolves neun Testspiele absolvieren. Zur offiziellen Saisoneröffnung sind am 11. September die Hamburg Towers in der Stadthalle zu Gast. | 27.07.2022 16:10