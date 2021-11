Stand: 04.11.2021 20:58 Uhr Auf zum nächsten Turniersieg? Zverev im Viertelfinale von Paris

Olympiasieger Alexander Zverev steht beim ATP-Masters in Paris trotz großer Schwierigkeiten im Viertelfinale. Vier Tage nach seinem Turniersieg von Wien kämpfte der Tennisprofi aus Hamburg den Bulgaren Grigor Dimitrow mit 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:3 nieder. Dabei hätte es sich der 24-Jährige deutlich leichter machen können, verlor im zweiten Satz beim Stand von 6:5 jedoch zwei Matchbälle. In der Runde der letzten Acht bekommt es der an Position vier gesetzte Zverev am Freitag mit Casper Ruud aus Norwegen (Nr. 6) zu tun, der den US-Amerikaner Marcos Giron 6:2, 6:1 besiegte. | 04.11.2021 20:55