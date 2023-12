Stand: 11.12.2023 09:29 Uhr Auch Wolfsburger Aufsichtsrat hält zu VfL-Trainer Kovac

Nach Geschäftsführer Marcel Schäfer hat beim kriselnden Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg (nur ein Sieg aus den vergangenen acht Spielen) auch der Aufsichtsrat Trainer Niko Kovac das Vertrauen ausgesprochen. Er glaube weiter an diese Mannschaft und an dieses Trainerteam, sagte Gremiumschef Frank Witter bei der Weihnachtsfeier des Clubs. Er sehe "eine Mannschaft auf dem Platz, die gemeinsam das Blatt wenden will. Ich sehe eine Truppe auf dem Platz, die einen klaren Plan verfolgt. Eine Mannschaft, die geschlossen Charakter zeigt und vor die pfeifende Nordkurve tritt", sagte Witter. | 11.12.2023 09:28