Stand: 30.11.2020 11:35 Uhr Auch THW-Trainer Jicha für WM-Verschiebung

Trainer Filip Jicha vom deutschen Handball-Rekordmeister THW Kiel hat sich erstmals eindeutig gegen die Austragung der WM im kommenden Januar in Ägypten ausgesprochen. "Eine Handball-WM in Ägypten wäre sicher eine Riesensache. Aber bitte ein Jahr später! Eine Verschiebung um ein Jahr nach dem Vorbild der Olympischen Spiele wäre die optimale Lösung", sagte Jicha den "Kieler Nachrichten". Aber man müsse in der derzeitigen Lage "eine Balance" finden, fügte der 38-Jährige hinzu. | 30.11.2020 11:24