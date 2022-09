Stand: 29.09.2022 10:12 Uhr Auch Paqarada fehlt St. Pauli gegen Heidenheim

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim auf seine beiden Kapitäne verzichten. Neben dem gelb-gesperrten Mittelfeldmann Jackson Irvine steht am Sonnabend (20.30 Uhr) auch Linksverteidiger Leart Paqarada nicht zur Verfügung. "Lars Ritzka trainiert seit Wochen hervorragend und wird für Leart auflaufen", kündigte Trainer Timo Schultz am Donnerstag an. | 29.09.2022 10:10