Stand: 22.06.2023 17:34 Uhr Auch Hamburger Fußballverband erlaubt gemischte Teams

Im Hamburger Amateur-Fußball dürfen künftig Männer und Frauen in einem Team spielen. Ab der neuen Saison 2023/2024 gilt das bei den Erwachsenen (ab 18. Lebensjahr) von den Kreisklassen bis einschließlich Kreisliga sowie in allen Mannschaften des Ü32-Bereichs, teilte der Hamburger Fußball-Verband am Donnerstag mit. Vor Hamburg hatten bereits andere Landesverbände den Weg für das Spielen in gemischten Teams frei gemacht - unter anderem in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen. | 22.06.2023 17:34