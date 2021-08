Stand: 16.08.2021 17:27 Uhr Auch Dudziak verlässt den HSV in Richtung Fürth

Allrounder Jeremy Dudziak verlässt den Fußball-Zweitligisten Hamburger SV und wechselt zum Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth. Der 25-Jährige erhält bei den Franken einen Vertrag bis 2024, wie sie am Montagabend mitteilten. Sein Kontrakt beim HSV war noch bis zum Ende dieser Saison datiert. Über die Ablösemodalitäten machten beide Clubs keine Angaben. Dudziak ist nach Gideon Jung der zweite Spieler, der die Hamburger in diesem Sommer in Richtung Fürth verlassen hat. Zur Zweitliga-Wechselbörse | 16.08.2021 17:25