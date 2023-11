Stand: 18.11.2023 22:58 Uhr Atemberaubend: Grizzlys Wolfsburg siegen bei Eisbären Berlin

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen atemberaubenden Sieg gefeiert. Die Mannschaft schoss auswärts satte neun Tore - und das bei Spitzenreiter Eisbären Berlin. Am Ende stand es aus Sicht der Niedersachsen 9:6 (4:1, 2:0, 3:5). Das Team von Trainer Mike Stewart verbesserte sich in der Tabelle auf Platz vier. Die Tore der Grizzlys erzielten White, Feser, Archibald und Wilkie zum 4:0. Danach Chrobot und Machacek zum 6:1 sowie Archibald, Miele und Button. | 18.11.2023 22:44