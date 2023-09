Stand: 15.09.2023 17:01 Uhr Arnold zu Nationaltrainer Magath: "Da würden sich einige umschauen"

Fußball-Nationalspieler Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg glaubt nicht an seinen ehemaligen Vereinscoach Felix Magath als künftigen Coach der DFB-Auswahl. "Ich kann mir das nicht vorstellen, kenne ihn ja aber auch nur als Vereinstrainer. Das ist zum Nationalcoach ein brutaler Unterschied", sagte Arnold im "kicker" über den Mann, der ihn 2011 in Wolfsburg zum Bundesliga-Spieler machte. Der 29 Jahre alte VfL-Kapitän betonte aber auch: "Von seiner Art und Weise ist er einmalig, da würden sich sicher einige umschauen. Ich hatte großen Respekt vor ihm, saß da als junger Spieler in der Kabine und habe nach unten geschaut." | 15.09.2023 16:57