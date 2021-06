Stand: 23.06.2021 15:54 Uhr Arkenberg zweiter Neuzugang beim TSV Havelse

Drittliga-Aufsteiger TSV Havelse hat den zweiten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Vom SV Rödinghausen aus der Regionalliga West wechselt Fynn Arkenberg zu den Garbsenern. TSV-Sportchef Matthias Limbach bezeichnete den 25 Jahre alten Verteidiger als "echten Havelser Jung". Arkenberg stammt gebürtig aus der Region (Neustadt am Rübenberge) und begann seine fußballerische Laufbahn in der TSV-Jugend. 2013 wechselte er in den Nachwuchsbereich von Hannover 96. Für die "Roten" bestritt er zwei Bundesliga- und ein Zweitligaspiel. Wechselbörse Dritte Liga | 23.06.2021 15:52