Stand: 09.03.2023 11:43 Uhr Arena-Sperrung: BG Göttingen erhält wohl Finanzhilfen von der Stadt

Die Göttinger Basketballer stehen mit der Stadt Göttingen in sehr aussichtsreichen Gesprächen über finanzielle Unterstützung für die Einnahme-Ausfälle und Kostensteigerungen wegen der gesperrten Arena. Laut der BG fehle eigentlich nur noch die Zustimmung durch den Rat der Stadt in seiner Sitzung am 17. März. Weil im Umfeld der Arena mehrere Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden waren, musste die Heimstätte der Basketballer erst teilweise und dann komplett gesperrt werden. | 09.03.2023 11:41