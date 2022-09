Stand: 03.09.2022 16:48 Uhr Arbeitssieg nach EM-Rausch: DFB-Frauen lösen WM-Ticket

Die deutschen Fußballerinnen haben mit einem Arbeitssieg das Ticket für die WM 2023 in Australien und Neuseeland gelöst. In der Türkei gewannen die Vize-Europameisterinnen nach Startschwierigkeiten 3:0 (0:0) und holten mit 24 Punkten vor dem letzten Qualifikationsspiel in Bulgarien am Dienstag den Sieg in Gruppe H. Felicitas Rauch (57.) vom VfL Wolfsburg brach nach einer zähen ersten Hälfte mit einem verwandelten Handelfmeter den Bann. Klara Bühl (59.) und Lea Schüller (77.) knackten das bröckelnde türkische Abwehrbollwerk. | 03.09.2022 16:48